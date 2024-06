France : Le président Macron a dissous l’Assemblée nationale et convoqué des élections législatives anticipées 9 juin 2024 23:06 Publié par admin Aucun commentaire DIA-9 juin 2024: Le président français Emmanuel Macron a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale (la chambre basse du parlement français) et d’organiser des élections anticipées. « Je désigne des élections législatives anticipées. Le premier tour aura lieu le 30 juin et le second tour le 7 juillet », a déclaré le président dans une allocution télévisée aux Français. « La France a besoin d’une majorité parlementaire claire pour agir dans le calme et la concorde », a déclaré le président dans une allocution télévisée aux Français. – « Je convoque des élections législatives anticipées. Le premier tour aura lieu le 30 juin et le second tour le 7 juillet. » M. Macron a ainsi reconnu la lourde défaite du parti présidentiel Renaissance aux élections du Parlement européen (PE), où il a obtenu deux fois moins de voix (15,4%) que le parti d’opposition de droite Association nationale, qui a été soutenu par 32% de l’électorat. La chambre basse du Parlement a été dissoute pour la dernière fois par le président Jacques Chirac en 1997.