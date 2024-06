Accord franco-algérien Article Discussion Lire Modifier Modifier le code Voir l’historique Outils L'accord franco-algérien1 est la dénomination couramment employée pour désigner l'accord signé entre la France et l'Algérie le 27 décembre 1968 et qui règlemente les circulations, l'emploi et le séjour des ressortissants algériens en France2. L’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles selon son titre complet3 est conçu pour faciliter l’entrée des Algériens en France et ainsi favoriser l’entrée de main-d'œuvre en France4,3. L’accord a été publié en France au Journal officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 19695. Il est depuis devenu un enjeu politique pour la droite dans les débats sur l’immigration en France4 et les gouvernements successifs se sont attachés à aligner les dispositions de cet accord sur le droit général des étrangers6. Pratiquement entièrement abrogé, les Algériens disposent en France pratiquement du même statut que tous les autres étrangers hors-Union européenne : la spécificité de leur statut tient au fait que les règles les régissant sont négociées avec leur pays d’origine7. Cet accord concerne en 2011 700 000 Algériens en France, plus tous les Algériens d’Algérie souhaitant se rendre en France8.