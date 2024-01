PARTAGES ACCUEILA LA UNE Vahid Halilhodzic sur les Verts : «Quelle immense déception, un peuple unique !» janv

PARTAGES ACCUEILA LA UNE Vahid Halilhodzic sur les Verts : «Quelle immense déception, un peuple unique !» janvier 25, 2024 - 7:58Rédaction 52 Commentaires Vahid Halilhodzic Vahid Halilhodzic. D. R. Par Nabil D. – L’ancien sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a commenté l’élimination précoce de l’équipe nationale de football à la CAN-2024 qui se déroule en Côte d’Ivoire. «Quelle immense déception, un peuple unique !», a-t-il posté sur sa page Facebook. L’échec des Verts à la Coupe d’Afrique des nations a donné lieu à de nombreuses réactions, mais également à une polémique sur la démission de Djamel Belmadi, des supporteurs algériens considérant que la faute de ce second faux pas, après celui de 2021, lui incombe pleinement, tandis que d’autres estiment que l’ancien sociétaire de l’Olympique de Marseille a toujours sa place à la tête des Guerriers du désert. Dans son message, l’entraîneur bosniaque, qui a séjourné en Algérie de 2011 à 2014, qualifiant les Verts pour la première fois aux huitièmes de finale de la Coupe du monde, fait ainsi part de son amour pour notre pays qu’il a gardé intact. On se souvient qu’il a quitté le pays la mort dans l’âme, un pays où il se sentait comme chez lui, tant l’accueil qui lui était réservé et le respect qui lui était témoigné étaient exceptionnels. Le nom de Vahid Halilhodzic a été cité comme probable successeur de Djamel Belmadi, mais cette piste a vite été abandonnée, le nom d’un entraîneur français, Hervé Renard, étant sur toutes les langues. Ce dernier aurait également été approché par un pays africain. Aucune information officielle n’a été rendue publique à ce sujet, pour le moment. La Fédération algérienne de football est en pleine prospection pour recruter un nouveau coach rapidement et remettre l’équipe nationale de football sur rails. Les fans algériens des Verts avaient tenu rigueur à Vahid Halilhodzic qui avait jeté son dévolu sur l’équipe nationale marocaine, mais ils ne lui en ont pas gardé du ressentiment, d’autant que ce dernier a toujours tenu des propos dithyrambiques à l’égard de la sélection et du peuple algériens. Les Algériens ne se sont pas encore remis du choc du départ précipité des Verts de la CAN et des débats houleux ont lieu sur les plateaux de télévision et les réseaux sociaux. Certains allant jusqu’à accuser des journalistes et des chroniqueurs, eux-mêmes anciens joueurs, d’avoir déstabilisé, parfois sciemment, l’équipe nationale par leurs attaques récurrentes contre Djamel Belmadi et les cadres de l’équipe, à leur tête Riyad Mahrez qui n’a pas manqué de présenter ses excuses au peuple algérien pour cette déroute inattendue, vu les moyens colossaux qui ont été mis à la disposition des joueurs et du staff pour réussir un bon parcours à Bouaké. N. D.