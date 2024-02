L’alibi des lâches ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 03-02-2024, 11:00 Sérieux ? Le ministre de l’Info qui réu

L’alibi des lâches ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 03-02-2024, 11:00 Sérieux ? Le ministre de l’Info qui réunit les journalistes sportifs et leur demande de mettre la «pédale douce» sur Belmadi, les Verts et la CAN ? Mais où allons-nous ? Vous, je ne sais pas, mais moi, là, tout de suite, de bon matin, d’un pas déjà titubant de fureur non contenue, je vais vers ma cuisine pour un petit-déj’ light … … vodka-orange ! L’Occident «vertueux» a donné le feu vert. Plus encore, il a signé l’ordre de tir. En stoppant net les subventions à l’Unrwa, l’Office onusien de secours et d’aides aux réfugiés palestiniens, ces pays qui donnent à longueur de journée et de tribunes moralisatrices des leçons sur la loi, seulement la loi, la loi bark ont validé le massacre en cours à Khan Younès. Sur la base d’un rictus de Netanyahou et de murmures de médias pro-sionistes attestant sur leur «foie gras» qu’une douzaine d’employés de cet organisme onusien aurait participé à l’offensive du 7 octobre dernier, une meute de nations aux ordres de la «Rente mémorielle» qu’exploite Tel-Aviv ont aussitôt rangé le chéquier, fermé le robinet qui permet à des réfugiés palestiniens de ne pas mourir de froid, de ne pas mourir de faim, de ne pas mourir de soif, de ne pas mourir, tout court. Ni commission d’enquête, ni ce temps nécessaire à la validation sérieuse de telles allégations. Il a suffi que le rictus belliqueux et les murmures répétés en boucle sortent de la tanière, s’envolent et tentent de métastaser nos capacités de discernement pour que des capitales occidentales coupent les vivres à des enfants aujourd’hui assis dans des flaques d’eau boueuse, devant des tentes hors d’usage et des gamelles qu’il faudra prendre à midi et au souper pour espérer aller en quête de pitance et de quelques restes de semoule rance et bouffée par les vers. Et puis, il y a ce timing ! Mon Dieu, l’art du timing de cette «coalition mémorielle rentière». Il fallait effacer et vite effacer les rendus de la Cour internationale de justice. Gommer l’effet «Afrique du Sud» dévastateur pour la com israélienne et ses chargés de communication à Bruxelles et à Washington. Alors, l’Unrwa ! Alors, ces «12 salopards», collabos du méchant «Khamas» ! Alors, l’encore et encore vilaine ONU. Alors, l’alibi des lâches ! Pile-poil à l’heure ! Juste à temps pour contrebalancer et permettre aux porte-mensonges de l’armée israélienne de reprendre la main, d’arborer à nouveau ce sourire Colgate et ce treillis tellement tiré à quatre épingles, qu’on le dirait repassé par Ursula von der Leyen elle-même ! Les Etats-Unis-du-Monde-d’Israël, par cet arrêt brutal des aides à un organisme humanitaire d’aide aux réfugiés, ont tout bonnement dit à Tel-Aviv «Allez ! Vas-y ! Tu peux reprendre maintenant ! Khan Younès ? Oui ! Va pour Khan Younès. Et ensuite, on verra, ce ne sont pas les alibis qui manquent. Fais-toi plaisir, Bibi !» Ouais ! Fais-toi plaisir, Bibi ! Massacre ! Sur de simples présomptions non légalement étayées, des soupçons pesant sur douze personnes – l’Unrwa compte des milliers d’employés et de bénévoles – la bonne partie de la planète a validé le permis de tuer tout un peuple. L’exécration ne suffit plus à décrire ce que je ressens pour cette civilisation du «tri sélectif» dans le droit à la vie. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 03-02-2024, 11:00