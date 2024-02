Question palestinienne : Guterres insiste sur la solution à deux Etats Publié Le : Vendredi, 02 Février 2024 17:25 Lu : 58 fois Imprimer Evoyer Partagez Question palestinienne : Guterres insiste sur la solution à deux Etats NEW YORK (Nations unies) - Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale "à ne pas reculer sur son engagement en faveur de la solution à deux Etats" au Proche-Orient. Guterres a déclaré jeudi soir sur la plateforme "X" que "la solution à deux Etats (...) est la seule capable d'assurer la réalisation des droits inaliénables du peuple palestinien et de parvenir à un accord de paix juste et durable dans la région". Il a ajouté que "la communauté internationale ne doit pas reculer sur son engagement en faveur de cette solution". Le Conseil de sécurité, réuni le 24 janvier au sujet de la situation en Palestine occupée, avait réitéré son appui à la solution à deux Etats pour mettre fin au conflit au Proche-Orient.