(Assis sur) Le quai de la Baie Assis au soleil du matin Je serai encore assis quand le soir viendra A regarder les bateaux arriver Puis je les regarderai repartir, yeah Je suis assis sur le quai de la Baie A regarder la marée descendre Ooh, juste assis sur le quai de la Baie A passer le temps J'ai quitté mon pays en Géorgie Pour la baie de San Francisco Je n'avais pas de raison de vivre Et je ne vois toujours rien venir Alors je vais rester sur le quai de la Baie A regarder la marée descendre Ooh, assis sur le quai de la Baie A passer le temps On dirait que rien ne va changer Tout reste toujours pareil Je ne peux pas faire ce qu'ils me disent tous Alors je crois bien que je ne vais rien changer Assis là à reposer mes os Et cette solitude ne me quittera pas Trois mille kilomètres j'ai erré Pour faire de ce quai mon chez moi Alors, je vais juste rester assis au quai de la Baie A regarder la marée descendre Ooh oui, assis sur le quai de la Baie A passer le temps