Mohamed Maouche : «Nous avons reçu une vingtaine de CV» il y a 12 heures0 17 Temps de lecture 1 minute Faceboo

Mohamed Maouche : «Nous avons reçu une vingtaine de CV» il y a 12 heures

L'ancien joueur de l'équipe du Front de libération nationale et membre de la commission ad-hoc, installée récemment par la Fédération algérienne de football, chargée des candidatures pour le poste de sélectionneur national, Mohamed Maouche, a évoqué, hier vendredi, au micro de la Radio nationale les tâches qui leur ont été assignées par la FAF pour choisir un nouvel entraîneur national. « Le comité s'est réuni jeudi, et devrait se réunir à nouveau pour étudier toutes les candidatures afin de tomber d'accord sur le nom de celui qui devrait diriger les Verts ». Et d'enchaîner : « La tâche n'est pas facile, car nous devons choisir le nom d'un coach, en fonction de critères précis tels que le parcours professionnel et la langue ». Et d'ajouter : « Nous avons reçu environ 20 CV d'entraîneurs de différents niveaux qui postulent pour le poste d'entraîneur national, et nous travaillons à les étudier attentivement ». L'invité de la radio a également souligné que la commission a la charge de choisir un technicien suivant le profil recherché mais le dernier mot revient indubitablement au président de la FAF. « Nous devons choisir et proposer le nom d'un entraîneur au président de la FAF qui est habilité à prendre la décision pour nommer le nouveau sélectionneur national », a ainsi déclaré Mohamed Maouche. Djamel ABED