L'art de l'écoute en société par Kamal Guerroua Parfois, il vaut mieux tendre son oreille qu'ouvrir sa bo

L'art de l'écoute en société par Kamal Guerroua Parfois, il vaut mieux tendre son oreille qu'ouvrir sa bouche! Ecouter est un art ! Quand on sait écouter, bien évidemment, on saura parler. L'homme qui écoute, c'est un homme qui apprend, un homme qui se cultive, un homme ouvert sur l'autre, les autres et le monde. Le comble, c'est quand on parle avec des gens qui savent écouter et qu'on ne sait pas que l'on ne sait pas ce que l'on dit! C'est un gros problème ! Parler, ce n'est pas chose facile! Ça travaille tous les sens sonores de l'individu. Même la gestuelle est importante quand on parle. Le regard, les yeux qui bougent ou qui se fixent, la posture avec laquelle on s'assied, les tics de langage, le mouvement de la bouche et des mains, etc. Il y a même des gens, imbus d'eux-mêmes et très ignorants des règles de la bienséance qui se prennent pour le nombril du monde, faute de savoir écouter. Ils accaparent la parole sans même se donner le temps de savoir ce que l'autre pense d'eux ou, du moins, ce qu'il (cet autre-là) a à dire, lui aussi. L'individu qui n'écoute pas, est un individu sans esprit, prêt à juger les autres sans qu'il ne les connaisse vraiment ou sans qu'il ne prenne langue avec eux! L'écoute est importante, autant que la parole. Je trouve même que la plupart des problèmes de la vie de nos jours sont dus, si je ne me trompe, à la mauvaise écoute. Ainsi colle-t-on du faux sens à ce qu'on avait médiocrement entendu. Ce qui engendre souvent des mauvaises interprétations, puis des conflits d'une banalité affligeante. Savoir écouter, c'est le début de la solution d'un problème, pourvu que cela soit mutuel, c'est-à-dire de part et d'autre. L'écoute mutuelle, c'est l'entente symbolique même s'il y a des points de divergence entre ceux qui communiquent. Entendre, ce n'est pas écouter et écouter ce n'est pas parler! S'entendre parler, ce n'est pas écouter, mais s'écouter et écouter l'autre en parlant, c'est cela la vraie écoute, début de la culture et de la civilisation. «Si on échange, on se comprend, et si on comprend, on apprend, et si on apprend, on avance!» disait un auteur de chez nous. On ne peut jamais faire un pas en avant sans cultiver cet art magnifique de «l'écoute». Et de l'écoute, naît la parole et de la parole jaillit la lumière...