Chapardeurs en tous genres par Abdou BENABBOU Sans doute faudra-t-il que la justice aiguise davantage son gl

Chapardeurs en tous genres par Abdou BENABBOU Sans doute faudra-t-il que la justice aiguise davantage son glaive ! Certains énergumènes n'ont pas encore compris que la conjoncture économique et politique mondiale actuelle ne se prête plus aux filouteries habituelles capables de mettre leur pays dans une situation suicidaire. Ceux-là ne se rendent pas compte qu'à trop pénaliser leurs semblables par la rapine qu'ils développent, ils risquent de martyriser leurs propres enfants. A quelques jours du Ramadhan, la mercuriale commence à prendre feu. Sans crier gare, tous les prix des produits alimentaires prennent une tangente ascendante pour prouver qu'une culture et un esprit délétères font mieux que persister. Ils s'amplifient. Heureusement que l'entraide et la solidarité chez une large proportion de la population algérienne se propagent aussi. L'état des lieux démontre une contradiction évidente entre des citoyens sensibles aux difficultés du cours des jours et des spéculateurs aveugles et avides ne se rendant pas compte que leur déraison est aussi creuser des tombes de leurs familles. L'infantilisme ambiant n'est pas seulement la particularité de marchands véreux. Son danger pour la société est d'autant plus important qu'il niche au sein de ceux censés huiler et roder la chaîne des accommodements et les efforts des autorités publiques. La volonté et les décisions gouvernementales ne serviraient à rien si les chaînons chargés de leur application gardent les bras croisés par incompétence ou par indolence et n'évaluant pas le poids de leurs lourdes responsabilités. Il en est ainsi par exemple de la viande importée. Décidée par le gouvernement pour tempérer le feu des étals et soulager les ménages, sa distribution se manifeste par des couacs affirmés. Les chargés de sa distribution et des bouchers n'ont pas évalué l'initiative gouvernementale à sa juste portée. L'ignominie aurait voulu peut-être que le ministre du Commerce fasse en personne du porte-à-porte pour l'écouler et éviter ainsi les magouilles auxquelles on est habitué. Comme la plupart des pays, puissances économiques en tête, l'Algérie n'est pas à l'abri d'une sérieuse décrépitude. L'imbécilité, l'inconscience et la déraison des chapardeurs en tous genres s'appliquent à l'y orienter.