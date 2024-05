Mascara: Production de plus de 750 000 quintaux d’agrumes ECONOMIE 7 mai 2024 PartagerFacebookTwitterPinteres

Mascara: Production de plus de 750 000 quintaux d’agrumes ECONOMIE 7 mai 2024 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin La wilaya de Mascara a réalisé une production estimée à 750 518 quintaux de différentes variétés d’agrumes, durant la campagne de récolte de la saison agricole 2023-2024, a-t-on appris, dimanche, du directeur des Services agricoles. Mohamed Amine Djebiri a déclaré à l’APS que «le bilan de cette campagne de récolte d’agrumes, qui a pris fin récemment, fait état d’une production de 750 518 quintaux sur une superficie globale utile estimée à 5 419 ha, avec un rendement de près de 140 qx à l’hectare». La production de cette récolte a connu «une augmentation record» par rapport à la saison agricole écoulée, durant laquelle la wilaya a réalisé une production de 455 000 quintaux. Cette hausse de la production est due à l’apport d’une quantité «considérable» d’eau du barrage de la commune de Bouhanifia, utilisée par les agriculteurs de la plaine de «Habra» pour l’irrigation des vergers l’été dernier, ce qui a conduit à une augmentation du rendement à l’hectare. Selon le même responsable, la production d’agrumes de cette saison est constituée des variétés «Thomson», de la «clémentine» et de «la mandarine». L’extension des superficies cultivées des arbres agrumicoles, durant la saison agricole en cours, a été possible grâce au concours de la Chambre d’agriculture de la wilaya, en coordination avec la direction du secteur, qui a organisé, dès le début de l’année en cours, des sorties de sensibilisation au profit des propriétaires d’exploitations agricoles se trouvant sur le périmètre irrigué de la plaine de «Habra», ainsi qu’au niveau des communes de Hassine, El Guetna et Ghriss, selon le président de la Chambre d’agriculture, Mohamed Zougaret. Durant ces sorties, il a été procédé à la présentation des programmes de l’Etat expliquant la promotion et le développement de cette activité agricole, dont certains agriculteurs ont bénéficié de plants d’agrumes et des facilitations en matière d’irrigation agricole. A signaler que l’agrumiculture se répand de plus en plus, notamment sur la plaine de «Habra», qui couvre les communes de Mohammadia, Mactaa Douz, Bouhenni et Sidi Abdelmoumene. Younès D.