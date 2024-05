Oran/Recensement général de l’agriculture: Plus de 8 000 exploitations agricoles concernées SOCIÉTÉ 8 mai 2024 PartagerFacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Le recensement général de l’agriculture 2024, dont le lancement est prévu le 19 mai courant, touchera 8 650 exploitations agricoles dans la wilaya d’Oran, a-t-on appris, hier, auprès de la Direction de wilaya des services agricoles (DSA). Ces 8 650 exploitations agricoles à Oran feront l’objet d’une visite des agents chargés du recensement général de l’agriculture 2024, qui sera lancé sur le terrain le 19 mai en cours au niveau du pays, sous le slogan «Information précise, développement durable», a déclaré la directrice des services agricoles, Karima Amrani. Cette opération, qui s’étalera jusqu’au 17 juillet prochain, concernera tout ce qui est relatif au secteur agricole, entre autres la production animale et végétale, le nombre d’agriculteurs, les types d’exploitations agricoles, le mode d’irrigation et les autres composantes agricoles, sachant que la superficie utile agricole est estimée à 86 000 hectares dans la wilaya d’Oran, a-t-elle dit.Pour la réussite de ce recensement, plusieurs réunions ont été tenues avec le wali, Saïd Sayoud, qui a donné des instructions aux directeurs de l’exécutif, aux présidents des APC et aux chefs de daïra pour mobiliser tous les moyens matériels. Le Bureau national des études et du développement rural, qui supervise l’opération, devra fournir tous les moyens, dont le matériel informatique pour effecteur l’opération dans les meilleures conditions, selon la même responsable. En préparation de cette opération nationale, la DSA organise une session de formation au niveau du Centre de formation professionnelle de Misserghine (Ouest d’Oran) en faveur de 51 agents de recensement et 2 superviseurs, en vue de renforcer les potentialités techniques facilitant leur mission. Mahi Y.