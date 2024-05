Entorses et vie communautaire par Abdou BENABBOU Le drame survenu samedi sur une plage algéroise où cinq éco

Entorses et vie communautaire par Abdou BENABBOU Le drame survenu samedi sur une plage algéroise où cinq écoliers ont été noyés a bouleversé tout le pays. Il est aisé d'imaginer l'énorme douleur des parents des victimes qui pensaient trouver un enrichissement pour leurs enfants dans une excursion. Encore une fois, l'école n'échappera pas à la croyance d'une pénible fatalité pour croire à une malédiction répétée. Le toit effondré de l'école de Boutlélis est encore présent dans les esprits, tout comme le lot des excursions qui finissent par des tragédies. Bien évidemment à Alger et à Médéa une enquête est engagée pour situer les responsabilités dans la mort des cinq enfants. Mais les enquêtes lancées régulièrement à la suite de tels événements dramatiques ne peuvent plus suffire à elles seules pour maîtriser les réelles et profondes causes des catastrophes qui ne relèvent plus du fait divers. Les sentences des tribunaux ne seraient qu'un remède limité contre une tare sociale et ses prolongements. Chez des pans de la société, fort heureusement réduits, une évidente nature d'inconscience se propage dans différents domaines du quotidien pour que se fasse la démonstration d'un manque de savoir-vivre. Que des écoliers censés être accompagnés et surveillés par des adultes logiquement missionnés périssent sur une plage n'est pas anodin. De même que le toit d'une école s'écroule sur la tête des élèves ou qu'un transport de voyageurs se renverse. Différentes violences se manifestent guidées par l'ignorance s'apparentant parfois à une volonté suicidaire ou à une forme d'infantilisme de la part d'acteurs inconscients qui ne mesurent pas leur responsabilité vis-à-vis de la société. Ternir ainsi la civilité est une preuve de régression sociale et de mal vie contagieuses. On peut comprendre que la vie quotidienne n'est pas simple et que les esprits soient chargés et perturbés par des atours difficiles. Mais face aux drames qui se renouvellent, parfois y compris au cœur des foyers familiaux, il est surtout question de mauvais partage de l'espace commun et de graves entorses faites à la vie communautaire.