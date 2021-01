"BOUTEFLIKA ET LES AUTRES… ET NOUS AUTRE"

"LIBERTE"Publié par Mustapha HAMMOUCHE le 27-01-2021 10:30" BOUTEFLIKA ET LES AUTRES… ET NOUS AUTRES"Nous, journalistes, venons de “découvrir”, à la faveur d’une “fuite” touchant une affaire en instruction, que c’est Bouteflika qui a ordonné l’annulation des mandats d’arrêt contre Chakib Khelil, des membres de sa famille et des complices présumés ! Comme si on pouvait penser, jusqu’ici, que quelqu’un d’autre détenait le pouvoir de muter un procureur général et de suspendre un juge d’instruction pour faire évaporer un dossier de justice portant sur une affaire de cent-quatre-vingt-dix-huit millions de dollars de pots-de-vin présumés impliquant Sonatrach et l’ENI sans en référer au président ! Sinon, il faut admettre que Saïd Bouteflika a pris le pouvoir durant six ans, soit sans qu’aucune institution ne s’en rende compte, sans qu’aucune institution ne s’en soit inquiétée ! Cela dit, il faut juste rappeler aux adeptes du “président inconscient” et de “l’entourage qui en a profité pour faire des siennes”, que l’affaire Sonatrach 2 a éclaté en février 2013, alors que Bouteflika n’a eu son malaise et n’a été hospitalisé au Val-de-Grâce qu’à fin avril, plus de deux mois après la médiatisation du scandale. D’ailleurs, c’est lui-même qui, dans un premier temps, a déclaré (la veille de la commémoration de la nationalisation des hydrocarbures, le 24 février 2013) que “ces informations soulèvent notre révolte et réprobation, mais je fais confiance à la justice de notre pays pour tirer au clair l’écheveau de ces informations, pour situer les responsabilités et appliquer avec rigueur et fermeté les sanctions prévues par notre législation”. Le temps de faire baisser l’émotion et de s’en laver les mains... Aujourd’hui, l’affaire Sonatrach n’est qu’une autre affaire de corruption qui n’a d’intérêt que les montants en jeu. Toutes ces affaires ont le même soubassement systémique et ne diffèrent que par le niveau de préjudice respectif. L’activité d’accaparement et de prévarication est inhérente au système qui, d’ailleurs, a été conçu pour cela. Avec le régime Bouteflika, l’embellie financière aidant, cette activité n’a fait que se systématiser ; elle s’est étendue à toutes les institutions, à tous les niveaux, à tout le territoire et même à nos dépendances à l’étranger. Le clan en a fait un liant politique, le fondement des alliances et de la solidarité de régime. La justice fera le travail qu’elle peut faire. Mais pour l’opinion en général et pour la presse en particulier, chercher des coupables et des innocents parmi tout ce beau monde, cela étonne. S’ébahir d’“apprendre” que c’est Bouteflika qui régentait le fonctionnement de son régime et que c’est lui qui a blanchi Khelil, c’est cela qui surprend. Au demeurant, il a bien blanchi les terroristes islamistes, sans conséquence. Ou est-ce que nous ne supportons pas le fait que nous savions, ou qu’au minimum, nous nous en doutions sans faire grand-chose qui nous gêne ? Car même le quidam connaissait la nature prévaricatrice du régime. Mais les raisons de l’emprise sur nous du fait du prince, si exorbitant fût-il, constituent une autre question. Ne faisons pas les ébahis qui, ces vingt dernières années, ne faisaient pas partie de ce pays, et qui viennent de le découvrir et d’y voir un bel objet d’étude ! M. H.