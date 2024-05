Interconnexion électrique entre l’Algérie et l’Italie : Un câble sous-marin reliera Annaba à la Sardaigne Azze

Interconnexion électrique entre l’Algérie et l’Italie : Un câble sous-marin reliera Annaba à la Sardaigne Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 10 mai 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 3 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Un communiqué du Groupe Sonelgaz, rendu public ce jeudi, révèle l’interconnexion électrique à travers la réalisation d’un câble long de 250 km qui doit relier les côtes de la ville d’Annaba à l’île italienne de la Sardaigne. Cela, suite à la rencontre qui a réuni le Pdg du groupe Sonelgaz, Mourad Ladjel et Alberto Cotello, ambassadeur d’Italie à Alger, qui s’est tenue au siège du groupe. D’importants projets de partenariat dans le domaine énergétique ont été évoqués entre les deux parties. Selon le communiqué, le projet d’interconnexion électrique à travers la mise en place d’un câble sous-marin reliant l’Algérie à l’Italie à la Sardaigne, a été dévoilé, sans toutefois donner les détails de ce projet ambitieux. Une fois réalisé, ce câble disposera, dans un premier temps, d’une capacité d’approvisionnement de 1.000 à 2.000 mégawatts (MW). Ce projet, une fois lancé, sera conduit par Sonelgaz, pour la partie algérienne et TERNA, une entreprise publique d’Italie de transport d’électricité, pour la partie italienne. Ainsi, la coopération énergétique entre l’Algérie et l’Italie est loin de se limiter au seul domaine du gaz. D’importants projets de partenariat dans le domaine énergétique ont été largement évoqués entre le PDG du Groupe Sonelgaz et l’Italie. Il faudrait rappeler que, lors de sa dernière visite dans la wilaya d’Annaba, Mourad Ladjel, Pdg du groupe Sonelgaz, a déjà abordé l’aspect de l’exportation de l’électricité vers les pays voisins, tels que la Tunisie et l’Italie. D’emblée, le Pdg a annoncé que «grâce à l’énorme effort d’investissement de l’État, l’Algérie a produit, en 2022, 24.000 mégawatts d’électricité et qui pouvait atteindre, en 2024, les 28.000 mégawatts». Pour ce qui est de la Tunisie, l’Algérie exporte, depuis près de deux ans, entre 300 et 500 mégawatts quotidiennement vers ce pays. Tandis que, pour ce qui concerne l’Italie, il a annoncé que le projet est à l’étude et qu’il nécessite des sources de financement importantes. Un projet d’envergure dont les travaux du câble sous-marin, long de 250 km et qui reliera Annaba à la Sicile, dureront cinq ans. Ce câble sous-marin sera réalisé en parallèle avec le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie, via la Tunisie. Par : A.Ighil