Un câble électrique sous-marin liera Annaba à l'italie Et Alger éclaira rome! De même, précise-t-il «le projet de réalisation du grand projet de 15.000 MGW est en phase d'appel d'offres». «Ce projet est confié au ministère de la Transition énergétique à travers une société mixte dont les deux propriétaires ne sont autres que Sonelgaz et Sonatrach», a-t-il rappelé. «Les travaux de réalisation de ce projet devront être lancés au début de l'année prochaine (2023) par cette société qui s'appelle Shems, a-t-il affirmé. En matière d'exportation, il a rappelé que «l'Algérie exporte 500 Mégawatts vers la Tunisie voisine». Il a expliqué que «la capacité de production actuelle de l'Algérie en matière d'électricité excède les 24.000 Mégawatts». «Aujourd'hui, nous avons une capacité de production d'électricité de l'ordre de 24.000 Mégawatts pour une consommation moyenne annuelle qui ne dépasse pas les 14.000Mégawatts », a-t-il ajouté.«Cette capacité sera appelée à être encore augmentée avec la réalisation des investissements qui sont en cours et qui sont d'une capacité de 6.000 Mégawatts», a-t-il dit. Mohamed BOUFATAHMohamed BOUFATAH 00:00 | 19-07-2022