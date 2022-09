Narcoterrorisme à Sidi Salem (Annaba) Les gangs se font la guerre et défient l’Etat 02 Sep 2022 Annaba 46 fois Les gangs se font la guerre et défient l’Etat Salah-Eddine Les habitants du quartier côtier populaire et populeux de Sidi Salem, situé dans la commune d’El Bouni, ont vécu, pendant les nuits de mardi 30 et mercredi 31 août, des scènes de guerre déclarée entre narcotrafiquants. Les affrontements ont été caractérisés, selon des habitants, par une violence inouïe entre les membres de deux gangs. On signale qu’un l’un d’entre eux a perdu son œil par un éclat de chevrotine. En effet, des affrontements ont éclaté entre gangs rivaux qui se disputaient le leadership du trafic de drogue mais aussi contre des policiers. Ces derniers étaient en mission de perquisition de la maison d’un des plus grands narcotrafiquants de ce quartier. Notons que ce genre de rixe n’avait jamais été signalé auparavant dans ce bidonville. Ainsi, des policiers ont été violemment attaqués avec des projectiles fumigènes dès leur arrivée à la cité où les dealers les attendaient de pied ferme. Les policiers ont été obligés de faire marche-arrière. Ils sont toutefois revenus à la charge le lendemain. Selon des indiscrétions, outre l’auteur du coup de feu lancé avec un fusille de chasse scié, qui s’est avéré être le frangin du boss du cartel de Sidi Salem, plusieurs mis en cause, identifiés lors des heurts avec les services de sécurité, ont été arrêtés. Pour les habitants, Sidi Salem constitue un foyer de tension sociale permanente. Le quartier s’enlaidit de jour en jour pour se forger une réputation de lieu de trafics de stupéfiants et de corail. « Ici, les gangsters font la loi. L’on assiste à des rixes pratiquement chaque nuit. Personne n'arrêtera ces mauvais garçons tant que l’absence des patrouilles des services de sécurité persiste », indiquent des témoins. Pour nos interlocuteurs, c’est surtout l’insécurité qui demeure le point noir de ce quartier réputé pour être le « port international des harraga ». Désormais, la violence, la prostitution, la drogue et l’alcool caractérisent ce quartier au moment ou la faiblesse de l’éclairage public se fait sérieusement ressortir. La nuit venue, témoignent des riverains, cette partie de la cité est livrée à elle-même et plus que jamais aux groupes de malfrats. Rappelons que la cité de Sidi Salem compte une très forte concentration d’habitants.