Le badge de l'Emir du Qatar par Amine Bouali L'Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, a surpris son mond

Le badge de l'Emir du Qatar par Amine Bouali L'Emir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, a surpris son monde en se présentant, lors de ses visites au stade, pendant la Coupe du monde de football, qui se déroule actuellement dans son pays, avec un badge autour du cou où était apposée sa photographie et inscrits son nom et sa qualité d'Emir du Qatar. Nous avons beau retourner cette mesure insolite dans tous les sens : aucun motif impérieux, aucun règlement exceptionnel, aucune considération de sécurité ne pouvait la justifier ni la rendre indispensable ! Et pour cause : le prince qatari n'assistait pas à un événement qui se passait à l'étranger où il risquait d'être éventuellement confondu avec une autre personnalité. Il était chez lui et reconnaissable entre tous. Son identité ne faisait aucun doute pour personne. Son visage était gravé dans toutes les mémoires. Il n'avait nul besoin de prouver qui il était. Il n'avait nul besoin de montrer patte blanche pour qu'on lui ouvre les portes d'accès du stade. Il n'avait pas besoin d'aucun laisser-passer pour qu'on le laisse rentrer à la tribune officielle. Alors pourquoi un tel insigne ? À travers ce badge, l'Emir du Qatar voulait peut-être tout simplement faire passer le message suivant : «Je suis un prince mais je ne suis pas au-dessus des lois. Mon pouvoir est immense mais mes actes sont mesurés. On ne me demande aucun compte mais je me dois d'être irréprochable. Je suis le boss mais il faut que je donne l'exemple». «Un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur les hommes que la violence et la barbarie», écrivait dans son célèbre ouvrage «Le Prince» l'essayiste et homme politique florentin Nicolas Machiavel.