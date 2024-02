Belmadi toujours en poste, Sadi va-t-il le licencier ? Par Zakaria S 11 février 2024 à 16:11 Jusqu’au momen

Belmadi toujours en poste, Sadi va-t-il le licencier ? Par Zakaria S 11 février 2024 à 16:11 Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, Djamel Belmadi est toujours en poste à la tête de l’équipe d’Algérie. N’ayant pas été notifié par la fédération algérienne de football d’une lettre de licenciement, il refuse de revenir à Alger pour résilier son contrat, mettant ainsi Walid Sadi dans une situation embarrassante. Il y a environ deux semaines, la fédération algérienne de football a publié un communiqué officiel sur le dossier Belmadi. En effet, elle a révélé qu’elle a « tourné la page Belmadi » et commencé à chercher son successeur. Seulement, elle n’a pas annoncé (officiellement) son licenciement, se contentant de dire qu’elle « se réserve le droit d’en tirer les conséquences légitimes ». Depuis, c’est toujours le flou qui plane sur le dossier. Les rumeurs et les spéculations vont bon train. Il ne se passe un jour sans qu’un média algérien ou étranger, ou encore un journaliste, ne relaye une nouvelle information concernant l’avenir de Belmadi, en se référant d’une source crédible. Belmadi décidé de rester ? Il faut dire que le feuilleton Belmadi tarde à connaitre son épilogue. Selon des médias qataris, celui qui avait mené les Verts à remporter la CAN-2019 en Égypte refuse de partir. Certes, il a été destinataire d’une notification de l’instance fédérale, l’invitant de revenir à Alger pour négocier une séparation à l’amiable. Mais il considère ça comme un « non-évènement ». Actuellement chez lui à Doha, Djamel Belmadi est décidé de poursuivre l’aventure avec les Fennecs, et éventuellement jusqu’au bout de son contrat qui expirera en 2026, tant qu’il n’a pas reçu une lettre de licenciement de la part de la FAF. Tout ça se passe au moment où cette dernière prépare l’après-Belmadi, en installant une commission pour étudier les différentes candidatures pour le poste de sélectionneur nationale. Selon toujours les médias qataris, Belmadi, qui s’est enfermé dans sa bulle et refuse toujours de s’exprimer pour relater sa version, malgré la grande sollicitation de plusieurs médias, vit toujours sous le choc. Non-seulement à cause la grande désillusion en Côte d’Ivoire, mais il a senti de l’ingratitude de la part de la FAF suite à son communiqué, qui n’a mentionné que les échecs du sélectionneur national depuis qu’il a pris les règnes de la barre technique de la sélection nationale. Walid Sadi va-t-il licencier Djamel Belmadi ? C’est la question que se posent les supporters algériens. Mais cette procédure est loin d’être envisageable. Le premier responsable du football algérien sait bien que cela va inciter le concerné de porter plainte à la FIFA pour recouvrir ses droits. Une bataille perdue d’avance, étant donné que Belmadi est protégé par un contrat en béton pour deux autres années. Visiblement, le dossier est encore loin d’être bouclé. Reste à savoir comment fera Sadi pour en finir avec cette affaire, qui a fait couler beaucoup d’encre depuis l’élimination de l’équipe d’Algérie de la CAN-2023.