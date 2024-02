L’histoire digne d’une série Netflix d’un Algérien à Tokyo Société Par: Saliha Hadj-Djilani 15 Févr. 2024 à 1

L’histoire digne d’une série Netflix d’un Algérien à Tokyo Société Par: Saliha Hadj-Djilani 15 Févr. 2024 à 10:57 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo De Tipaza à Paris, avant de s’établir depuis 17 ans à Tokyo. Nabil Houhou est une figure emblématique de la communauté algérienne au Japon. Notre journaliste Saliha Hadj-Djilani l’a rencontré. Son histoire est tout simplement digne d’une série Netflix. Au bistrot le Parisien, on mange essentiellement de la cuisine… française. « Avant de m’installer à Tokyo, j’ai vécu plus de 20 ans à Paris. Et les Japonais connaissent déjà la gastronomie française donc c’était plus simple pour moi de proposer des plats de l’Hexagone ». Malgré tout, on trouve de beaux clins d’œil à la cuisine algérienne au menu comme des bricks à l’espadon ou des brochettes de viande ou de poisson. Originaire de Tipaza, Nabil Houhou garde l’Algérie dans le cœur et rêve de la voir plus largement dans ses plats. « Mon rêve ultime c’est d’ouvrir un restaurant algérien mais il faut l’adapter au goût des Japonais car ils mangent en petite quantité et ils n’ont pas trop l’habitude de nos épices par exemple. Si on leur sert de la loubia hara, ils ne vont pas aimer (rires) », confie-t-il à TSA. PUBLICITÉ Nabil Houhou, comment le destin l’a propulsé au Japon Mais comment Nabil s’est-il donc retrouvé à Tokyo ? L’histoire est tout simplement digne d’une série Netflix. « J’ai travaillé longtemps à Paris avec des grands chefs étoilés et dans des palaces. Et, alors que j’étais premier maître d’hôtel à La Closerie des Lilas, un restaurant parisien réputé, Joël Robuchon est venu manger chez nous. Il a adoré mon service et m’a proposé de venir travailler dans un nouveau restaurant qu’il allait ouvrir à Tokyo ». Après quelques semaines de réflexion, Nabil accepte l’offre de ce célèbre chef français mais il ne restera finalement pas à Tokyo. PUBLICITÉ « Ils m’ont fait venir là-bas en juillet, il faisait très chaud, je me suis retrouvé dans cette ville de 40 millions d’habitants et je n’étais pas dans mon élément. Moi j’avais déjà émigré de l’Algérie vers la France et j’avais réussi à avoir une vie bien rangée après des périodes difficiles. Et je ne me sentais pas prêt à tout recommencer, à immigrer une nouvelle fois… J’ai donc choisi de rentrer à Paris ». Mais, étonnamment, peu de temps après son retour à Paris, il tombe amoureux d’une étudiante japonaise qui travaille dans le même restaurant que lui ! Ils se marient et au bout de quelques mois, elle lui propose de partir vivre ensemble à Tokyo. Il la suit à une seule condition : si au bout de 18 mois, il veut rentrer, elle doit le laisser partir. Accord conclu. Mais au bout de 6 mois à peine, il décide de rester là-bas définitivement avec elle. La qualité de vie japonaise est vraiment celle qu’il recherche. « En termes de sécurité, le Japon est exceptionnel et bien plus sûr que Paris. Aujourd’hui, j’ai 3 enfants de 7, 10 et 13 ans, c’est donc un critère très important. Je sais qu’ici rien ne peut leur arriver ». Une chaîne Youtube et une association 100 % DZ Pendant la pandémie du Covid, alors que son restaurant est fermé pendant de longs mois, il décide de se lancer sur Youtube en créant une chaîne principalement dédiée à la cuisine algérienne qu’il baptise tout simplement « Dziri Fi Tokyo ». Il présente des recettes algériennes et commence par celle des kerhin be loubia (pieds de veau aux haricots). Le succès est immédiat. Il compte désormais 13 000 abonnés et continue à poster des vidéos régulièrement. Mais l’amour de l’Algérie ne s’arrête pas à la cuisine chez Nabil. Il est aussi président de l’association des « Algériens du Japon ». Baptisée Nedjma, elle compte des dizaines de membres et a surtout un rôle d’entraide. Environ 400 Algériens vivent en effet au Japon et les liens entre les 2 pays sont forts et historiques. Farid Boulahbel, le nouvel ambassadeur d’Algérie au Japon, nous a expliqué pourquoi : « Le Japon a été un des premiers pays d’Asie à reconnaître la souveraineté de l’Algérie pendant la guerre d’indépendance. Un bureau du FLN s’est même installé à Tokyo en 1958 et nous avons donc une ambassade au Japon depuis 1964. L’actuelle ambassade est d’ailleurs une propriété de l’Algérie. Elle a été construite il y a 40 ans ». En tout cas, pour Nabil Houhou, la relève algérienne est assurée à Tokyo grâce à ses enfants. « Mes enfants sont à l’école française. Donc ils parlent couramment le japonais, le français et un peu l’arabe. Ils font le Ramadan avec moi, descendent en Algérie avec moi. Et maintenant, ils veulent même créer leur propre chaîne Youtube « Dziri fi Tokyo kids » ! Ils veulent faire comme papa et cultiver leurs racines DZ. Je suis très fier d’eux ». Vidéo de l’interview de Nabil Houhou :