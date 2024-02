Boulevard Seddik Benyahia : L’état déplorable de la chaussée suscite l’indignation La Rédaction by La Rédactio

Boulevard Seddik Benyahia : L’état déplorable de la chaussée suscite l’indignation La Rédaction by La Rédaction 25 février 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 15 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans le cœur même d’Annaba, le boulevard Seddik Benyahia, tronçon vital reliant l’hôpital Ibn Rochd à la plage Rizi Amor, est dans un état de dégradation alarmant. Témoin de travaux de réfection maladroits et insuffisants, cette artère urbaine majeure est devenue un véritable casse-tête pour les automobilistes et les piétons. Le dit boulevard, en face du collège d’enseignement moyen Babou Mohamed Cherif, est particulièrement touché par ce désastre urbain. Après des travaux de creusement et une réparation de grosses conduites d’eaux, cette portion de la route est devenue à peine praticable. Ce constat amer est partagé par de nombreux résidents et usagers qui déplorent la négligence des autorités locales. Selon le décret exécutif 04-392 relatif à la permission de voiries, il est impératif de rétablir l’état initial de la route après des travaux de creusement. De plus, il est clairement stipulé qu’un budget doit être alloué à ces travaux de réfection avant même le début du projet. Pourtant, dans le cas du boulevard Seddik Benyahia, ces directives semblent avoir été ignorées, laissant derrière elles une infrastructure publique en décrépitude. Face à ce constat alarmant, les autorités locales sont interpellées pour prendre des mesures immédiates afin de réparer et de remettre en état le boulevard Seddik Benyahia. Les habitants et les usagers de cette artère névralgique attendent avec impatience une action concrète pour mettre fin à leur calvaire quotidien. Par : MEHDI AMA