Le directeur de l’aéroport d’Annaba suspendu de ses fonctions Par rima.a 1 avril 2024 à 20:58 Ces derniers t

Le directeur de l’aéroport d’Annaba suspendu de ses fonctions Par rima.a 1 avril 2024 à 20:58 Ces derniers temps, le secteur du transport aérien en Algérie a connu d’importants changements. À commencer par le limogeage à la fois du directeur général de la société de gestion des services et infrastructure aéroportuaires d’Alger et du PDG de la compagnie aérienne nationale. Par ailleurs, un autre changement a été opéré au niveau de l’aéroport Rabah Bitat à Annaba, décidé par le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana. Zahana suspend le directeur de l’aéroport d’Annaba Dans un nouveau communiqué mis en ligne en ce lundi 1ᵉʳ avril 2024, le ministère des Transports annonce que Mohamed El Habib Zahana a décidé de suspendre le directeur de l’aéroport Rabah Bitat à Annaba, de ses fonctions à la tête de cette enceinte aéroportuaire. Conformément à ce communiqué, le ministre des Transports a pris cette décision lors de sa visite à la wilaya d’Annaba. Notamment après avoir constaté la négligence des infrastructures et le manque de la prise en charge des clients de l’aéroport en question. « La suspension est due au manque de prise en charge des clients et à la négligence observée dans les infrastructures« , indique le communiqué du ministère. Rappelons, l’aéroport d’Annaba bénéficie d’une aérogare qui peut accueillir jusqu’à 700 000 voyageurs par an. D’ailleurs, plusieurs compagnies aériennes assurent la desserte de cette enceinte aéroportuaire dont Air Algérie qui propose des vols domestiques à destination d’Alger, Oran et Hassi Messaoud. De plus, la compagnie aérienne nationale assure la desserte d’Annaba au départ de Paris CDG, Paris Orly, Marseille et Istanbul. Par ailleurs, d’autres transporteurs aériens assurent la desserte de l’aéroport de Rabah Bitat, notamment ASL Airlines qui propose plusieurs vols vers la France et Tassilli Airlines qui opère des vols domestiques à destination d’Alger, El Ouad et In Amenas.