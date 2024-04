Home > Annaba210 Views51 Secs0 Comment Il Ne S’agit Pas D’un Poisson D’avril : Le Ministre Des Transports Limo

Home > Annaba210 Views51 Secs0 Comment Il Ne S’agit Pas D’un Poisson D’avril : Le Ministre Des Transports Limoge Le Directeur De L’aéroport International « Rabah Bitat » D’Annaba EDITEUR - 2 AVRIL 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) « En raison du manque de prise en charge des clients et de la négligence observée lors de sa visite aujourd’hui lundi 1er avril, à Annaba », le ministère des transports a indiqué que le directeur de l’aéroport d’Annaba a été suspendu, selon un communiqué publié sur sa page officielle sur Facebook. Cette décision, qui a été prise par le ministre lors de sa visite de travail et d’inspection effectuée, ce lundi, dans la wilaya d’Annaba, est due, lit-on dans la publication du ministère des transports, « au manque de prise en charge des clients et à la négligence observée dans la gestion des infrastructures ». Mis en exploitation en 1939, L’aéroport d’Annaba Rabah Bitat, a bénéficié d’une nouvelle aérogare qui a été inaugurée en décembre 2015. Selon l’EGSA Constantine, qui gère cet aéroport, cette nouvelle aérogare peut accueillir jusqu’à 700 000 passagers par an, est-il précisé sur le site de l’EGSA. L’aéroport d’Annaba Rabah Bitat dispose aussi d’un parking de 400 places. Plusieurs vols nationaux et internationaux sont opérés au départ et à destination de cet aéroport. La majorité de ces vols sont assurés par la compagnie aérienne nationale Air Algérie. B. Salah-Eddine