Visite de Mbappé en Algérie : Sa mère, Fayza Lamari, dévoile la date Par Zakaria S 11 juillet 2023 à 12:27 A

Visite de Mbappé en Algérie : Sa mère, Fayza Lamari, dévoile la date Par Zakaria S 11 juillet 2023 à 12:27 Après avoir visité le pays d’origine de son père, le Cameroun, Kylian Mbappé va visiter le pays d’origine de sa mère, l’Algérie. Fayza Lamari dévoile la date de cette visite attendue par les Algériens. Kylian Mbappé a visité le Cameroun, le pays d’origine de son père, Wilfried Mbappé. Une visite qui a suscité un grand engouement du peuple camerounais. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a reçu un accueil digne d’une rockstar. « Il est important pour nous de visiter ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie. Il est Français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines. Dans le domaine qui nous tient à cœur, c’est-à-dire l’éducation, et permettre à ces enfants de pouvoir grandir sereinement ». A confié Fayza Lamara, sa mère et son agente, aux médias camerounais.