Site de « Ain Lemchaki » à valoriser à Jijel : Vers l’inscription d’une étude d’aménagement La Rédaction by La Rédaction 4 avril 2024in Régions A A 0 0 SHARES 30 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter En déplacement, ce mardi, dans la commune de Selma Ben Ziada, au Sud-Ouest de la wilaya de Jijel, le wali, Ahmed Meguellati et la délégation qui l’a accompagné, ont visité le site touristique de Lemchaki, préconisant l’inscription d’une étude pour sa réhabilitation. C’est ce que rapporte la page officielle de la wilaya dans son compte rendu de cette visite qui a permis au chef de l’Exécutif de wilaya de s’enquérir de l’état de nombreux projets inscrits à la réalisation dans cette commune enclavée. La source de Lemchaki est, pour rappel, située dans un site montagneux à relief accidenté et difficile d’accès. Toutefois et en dépit de ce relief, elle ne cesse d’attirer de nombreux visiteurs, venant profiter de la fraîcheur des lieux et de son originalité. Source magique pour certains, site touristique pour d’autres, «Ain Lemchaki» reste une énigme naturelle de par l’intermittence de l’écoulement de ses flots d’eau. L’étude préconisée tombe à point nommé. Surtout qu’il est temps de rendre plus accessible ce site qui ne cesse de fasciner ses visiteurs. Pour y accéder, c’est un relief sinueux et accidenté qu’il faut emprunter tout au long d’un itinéraire qui a nécessité quelques travaux d’aménagement, mais qui demeure encore difficile d’accès. La réhabilitation de ce site passe par la réfection de la route et la réalisation de certains travaux pour faciliter le déplacement des visiteurs, en plus de l’aménagement des aires de repos et de loisirs. En attendant que l‘étude proposée soit réalisée, Aïn Lemchaki reste cette source cultivant un mythe autour d’elle. Son secret est qu’elle coule à flots avant de voir sa source se tarir et disparaître pour ensuite rejaillir du fond de la montagne. Son aménagement est de nature à valoriser ce site touristique dans cette commune montagneuse. Par: Amor Z