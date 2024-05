France : Azul Cosmétique, la marque algérienne qui débarque aux Galeries Lafayette Par Lamia F 12 mai 2024 à 18:41 Dans l’industrie cosmétique en perpétuelle évolution, l’apparition d’une marque ancrée dans la tradition et l’authenticité apporte toujours un vent de fraîcheur. C’est exactement ce que propose Azul Cosmétique, une marque algérienne créée en France en 2022 par le couple franco-algérien, Kevin Manson et Saloi Djedid. Récemment, Azul Cosmétique a franchi un nouveau cap en intégrant les prestigieuses Galeries Lafayette, marquant ainsi son entrée dans le cercle fermé des marques de luxe présentes dans ces grands magasins français. Une marque de cosmétique algérienne s’installe aux Galeries Lafayette Le parcours d’Azul Cosmétique découle d’une vision ambitieuse et d’un profond attachement aux traditions algériennes. La marque s’inspire des rituels de beauté transmis de génération en génération, ainsi que des connaissances végétales héritées des ancêtres de Saloi Djedid. Cette approche, mettant en avant le respect de la nature et des savoirs traditionnels, a rapidement séduit les consommateurs à la recherche de produits authentiques et respectueux de l’environnement. « L’essence même d’Azul Cosmétique réside dans son nom, ‘Azul’ signifiant ‘approche-toi de mon cœur’ en kabyle, la langue maternelle des parents de Kevin et Saloi, » explique la marque sur son site web. Cette référence à la Kabylie, région montagneuse et côtière d’Algérie, évoque un riche héritage culturel que la marque s’efforce de préserver et de valoriser à travers ses produits et ses rituels de beauté. À LIRE AUSSI : Vols Algérie – France : Tassilli Airlines renforce son offre pour l’été 2024 La gamme de produits d’Azul Cosmétique incarne cette volonté de valoriser les richesses naturelles de l’Algérie. Parmi les ingrédients phares, on trouve l’huile de pépins de figue de barbarie, reconnue pour ses propriétés hydratantes et anti-âge, ainsi que le savon saponifié à froid à base d’huile d’olive, apprécié pour ses vertus nourrissantes et apaisantes pour la peau. Ces composants sont choisis avec soin et associés à des rituels de beauté traditionnels, comme le kardoune, un ruban utilisé par les femmes berbères pour lisser naturellement leurs cheveux. Azul Cosmétique : une marque enracinée dans la tradition algérienne « L’intégration d’Azul Cosmétique aux Galeries Lafayette marque une étape majeure dans le développement de la marque, » déclarent les co-fondateurs Kevin Manson et Saloi Djedid. Annoncée avec fierté sur les réseaux sociaux, cette collaboration témoigne de la reconnaissance croissante dont bénéficie Azul Cosmétique sur le marché français. En rejoignant les étagères d’une enseigne aussi prestigieuse que les Galeries Lafayette, la marque ouvre de nouvelles perspectives et confirme son positionnement unique dans le monde de la beauté. À LIRE AUSSI : Tif : Le rappeur algérien fait une prestation remarquable au micro de Colors x Studio « En choisissant Azul Cosmétique, les consommateurs participent à la préservation et à la transmission d’un patrimoine culturel unique et précieux », souligne la marque. Plus qu’une simple marque de cosmétiques, Azul Cosmétique incarne une sorte d’ode à la culture et à la tradition algériennes.