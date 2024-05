Le Grand prix de la Ville d’Annaba : Milkias Maekele, décroche la 1ère place ikram saker by ikram saker 22 m

Le Grand prix de la Ville d’Annaba : Milkias Maekele, décroche la 1ère place ikram saker by ikram saker 22 mai 2024 in Annaba, Sport A A 0 0 SHARES 13 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Dans la journée d’hier, 69 cyclistes ont participé à une compétition, très attendue, le Grand Prix de la ville d’Annaba 2024. Le départ a été donné à 14h00, sous la supervision du président de la Fédération nationale de cyclisme, M. Kheireddine Barbari, accompagné par l’ancien champion cycliste, M. Sebti Ben Zine. La course, qui s’est déroulée sur une distance de 80 km, a vu une participation internationale et a été marquée par une forte compétitivité. Les coureurs ont tout donné pour atteindre les premières places. À l’arrivée, le podium s’est révélé particulièrement diversifié. Le cycliste érythréen Milkias Maekele a décroché la première place. Il a été suivi de près par Lars Quaedvlieg de l’équipe Universe Hollande, qui a franchi la ligne d’arrivée avec le même temps. La troisième place a été remportée par El Khassib Sassane du MC Alger, également avec le même chrono. La cérémonie de remise des prix a été présidée par le Secrétaire général de la wilaya, accompagné du président de la Fédération de cyclisme. Ils ont félicité et honoré les vainqueurs pour leurs performances remarquables. Cet événement a, non seulement, mis en lumière le talent des cyclistes participants, mais a aussi renforcé l’engouement pour le cyclisme dans la région. Par : Ikram Saker