A quoi sert le bac ? par El-Houari Dilmi Si certaines universités du pays sortent du lot et font un travail remarquable, permettant de former une base solide de compétences nationales de haut niveau, grâce surtout à la démocratisation de l'enseignement et sa gratuité, beaucoup de chemin reste à faire pour faire hisser le niveau de tout le système de formation et d'enseignement supérieurs afin de former des élites aux standards internationaux. Tout le développement du pays en dépend. Mais que peut valoir aujourd'hui un diplôme comme le baccalauréat quand le niveau général des élèves n'est pas à la mesure des cadres que l'Algérie de demain veut former. Vérité de La Palice, le niveau général des élèves ne cesse de dégringoler. Le recours excessif aux cours de soutien est là pour prouver que les parents ne font pas suffisamment confiance aux écoles de l'enseignement public. L'autre preuve est celle du taux d'échec dès la première année universitaire qui démontre bien que les élèves ne sont pas bien préparés pour entamer des études supérieures. Des fournées entières d'universitaires arrivent chaque année sur le marché de l'emploi, sans vraiment trouver des débouchés correspondant à leurs profils de formation peu adaptés aux besoins de l'économie. Si l'intelligence artificielle et la transformation numérique sont au cœur de la stratégie du futur, la formation du cadre de demain ne peut pas se faire sans se mettre au diapason de ce qui se fait de mieux dans le monde. Des enseignants de rang magistral n'ont jamais publié de travaux dans des revues scientifiques internationales connues et reconnues. Mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a quelques années déjà, quid des outils de détection de plagiat dans les thèses de doctorat en Algérie ? Combien d'établissements universitaires utilisent réellement des logiciels et autres outils informatiques conçus dans le but de déceler le plagiat ? Sans savoir où en est l'arrêté du 28 juillet 2016 du MESRS au sujet des cycles de formation pour contrer le plagiat, destinés aux étudiants et aux chercheurs des universités, personne ne sait combien de cas de plagiat sont détectés chaque année.