APC de Meskiana : Sit-in socio-professionnel du syndicat Hamoudi Chebout by Hamoudi Chebout 8 juin 2024 in Ou

APC de Meskiana : Sit-in socio-professionnel du syndicat Hamoudi Chebout 8 juin 2024 in Oum El-Bouaghi, Régions

Le sit-in organisé par le syndicat relevant de la mairie de Meskiana, se veut un moyen de revendiquer certaines préoccupations liées à leur fonction, et en parallèle à l'absence de concertation avec le partenaire social, malgré que cela est légiféré et figure sur le journal officiel. Ajouté à cela, le retard constant de la paie des agents, ainsi que la non-attribution de certaines primes. Chose qui perdure de par l'absence de compétences des préposés à cette opération, générant des retards injustifiés. Par ailleurs, ce qui a été mis en exergue avec acuité, c'est la présence au niveau des guichets, d'agents n'ayant aucune qualification au détriment des diplômés qui végètent dans les bureaux, mis à l'écart délibérément. L'arrivée du maire a quelque peu atténuée la tension, en recevant en son bureau les représentants des travailleurs où il a promis d'apporter une suite, et de veiller personnellement à ce que la situation actuelle change. En principe, ces lacunes sont le fruit de la nonchalance de certains chefs de service. Toujours est-il que notre interlocuteur, à savoir un syndicaliste, nous a confié que promesse est donnée par le premier magistrat de la Municipalité pour la mise en place d'une feuille de route afin d'instaurer dorénavant le dialogue avec le partenaire social. Par : Hamoudi Chebout