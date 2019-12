"Le Provincial" 11/2019 la rédaction "Rénovation des stades Chabbou et 19 mai 1956 (Annaba) : 25 milliards de centimes prêts à être débloqués:Deux stades fétiches de la ville d’Annaba seront bientôt rénovés en l’occurrence le stade Abdelkader Chabou et celui du 19 mai 1956, apprend-on des services de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Annaba. Selon notre source, des négociations sont en cours pour débloquer une enveloppe financière conséquente estimée à 25 milliards de centimes pour la réhabilitation de deux infrastructures sportives d’envergure longtemps laissées à l’abandon par irresponsabilité et mauvaise gestion. D’une part le magnifique stade vélodrome Abdelkader Chabou, d’une capacité de prés 10 000 spectateurs, construit en 1937 et c’était le seul doté d’une pelouse en gazon naturel, ce qui n’était pas courant à cette période car c’était le seul gazonné de cette époque coloniale. D’autre part, le stade du 19 mai 1956, classé 2éme après celui du 5 juillet d’Alger avec une capacité de 75 000 spectateurs. Il a été inauguré le 10 juillet 1987. Ce stade n’a pas accueilli les rencontres de l’équipe nationale depuis le 27 mars 2011 pour diverses raisons notamment une pelouse dégradée pour manque d’entretien et refaite à plusieurs reprises. Ainsi donc, une infrastructure qui a couté des milliards au trésor public mais qu’on n’a pas su la mettre en valeur. Aux pouvoirs publics de hisser ces infrastructures aux standards internationaux à l’instar des pays comme le Maroc ou l’Egypte uniquement sans être ambitieux".