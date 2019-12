L Q O" 25/12/2019"Que sera 2020 ?" par Hadj Driss "L'année 2019 tire à sa fin. Une année unique dans l'histoire du pays. Une année marquée par l'émergence d'un mouvement citoyen qui a suscité l'admiration du reste du monde par son pacifisme. Un mouvement qui a mis fin au règne des Bouteflika et leur bande. Avec en sus, fait inédit, l'incarcération et le jugement de deux anciens Premiers ministres, des ministres, des hommes d'affaires qu'on disait intouchables et même des généraux. Elle a aussi connu des interpellations et la condamnation de nombreux activistes du mouvement populaire. L'année 2019 a été aussi marquée par l'élection d'un nouveau président. Une élection rejetée par les uns et applaudie par d'autres. Cette année a été aussi marquée par le décès de Gaïd Salah qui a été un acteur clé dans la neutralisation des responsables et autres hommes d'affaires prédateurs. Cette année 2019 a été aussi et malheureusement marquée par une certaine violence, autant physique que verbale, entre Algériens ne partageant pas les mêmes points de vue. Des tentatives de division des Algériens ont été menées. Des tentatives qui ont été vouées à l'échec grâce à la clairvoyance et l'opposition d'Algériens ne partageant pourtant pas les mêmes positions, ni la même approche sur la solution idoine qui sortirait le pays de la crise, mais ayant comme dénominateur commun l'amour de l'Algérie. Nous sommes aux portes de 2020, une nouvelle année qui promet d'être le début d'une nouvelle ère pour l'Algérie et les Algériens. Une Algérie nouvelle, juste envers ses enfants malgré leurs points de vue différents. Mais cette Algérie, il faut la bâtir, chacun de son côté, chacun avec ses convictions, dans le respect de l'autre. Sans haine et sans division. Nous n'avons pas de pays de rechange ! Et 2020 sera ce que tous les Algériens en feront".