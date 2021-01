"Le royaume saoudien lui a proposé un contrat d’image la valeur colossale / CR7 refuse"Le royaume saoudien lui a proposé un contrat d’image la valeur colossale / CR7 refuse.Le journal britannique, Daily Telegraph, a révélé que l’Arabie Saoudite a proposé une offre alléchante à Cristiano Ronaldo pour faire la promotion touristique du royaume. Une offre que le portugais a rejetée. Selon le quotidien britannique, un contrat de sponsoring colossal lui a été proposé. L’office saoudien du tourisme lui aurait en effet proposé environ six millions d’euros par an pour faire la promotion du pays.CR7 a donc refusé l’offre sans pour autant rendre publiques les raisons de ce refus. Tout cas il est clair que la star de football ne veut pas servir de faire-valoir au royaume wahhabit pour l’aider à policer son image et augmenter son influence. Dans sa nouvelle stratégie de soft Power, l’Arabie Saoudite mise sur le sport. Déjà organisateur du Rallye Dakar depuis 2020, le pays va abriter un Grand Prix de Formule 1 à partir de cette saison 2021. Une incursion notable a aussi été effectuée dans le football, avec notamment l’accueil de la Supercoupe d’Espagne de 2020 et de la Supercoupe d’Italie en 2018 et 2019.