Annaba Eulma La cité des 360 logements dans un état désastreux

Eulma La cité des 360 logements dans un état désastreux 13 Oct 2021 Annaba 4198 fois Les bénéficiaires du programme 360 logements sociaux, dans la commune d’Eulma se plaignent de l’état désastreux de cette cité, qui n’abrite presque aucune infrastructure opérationnelle, à l’image de l’eau, du Gaz et de l’électricité, jusqu’à ce jour. En effet, les bénéficiaires se sentent trahis et pris au piège, dans cette cité déserte et coupé du reste du monde. Non seulement, ils sont privés d’eau, mais les conduites installées au niveau des maisons, sont obsolètes et tombent littéralement en pièces. Quand ils ont accès à l’eau potable, la pression est tellement faible qu’elle ne dépasse pas les rez-de-chaussée, qui sont dans leur majorité inondée et sujets à d’importantes fuites d’eau. Sans oublier le système d’évacuation des eaux usées, qui ont déjà inondé les caves des immeubles. Une importante partie des maisons, si ce n’est la totalité, sont toujours privées de gaz et d’électricités. Pour cause, la cité ne dispose de presque aucune infrastructure urbaine, pas de parc, pas de trottoir et très peu d’éclairage public. Face à cette situation désastreuse, qu’ils vivent en pleine période d’automne, les habitants de la cité ont contacté les autorités, plus d’une fois et sans le moindre résultat. Toutes les initiatives et actions des bénéficiaires n’ont résulté sur aucune réaction des autorités, laissant pour compte des centaines de familles, privées d’eau de gaz et d’électricités, dans des maisons inachevées qui tombent en ruine. Sadouki Soufiane