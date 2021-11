Lever de l’aurore Le meurtrier d’un handicapé placé sous mandat de dépôt 16 Nov 2021 Annaba 154 fois Le meurtrier d’un handicapé placé sous mandat de dépôt Que se passe-t-il dans notre société lorsqu’une personne se permet d’en conseiller une autre est agressée et paye de sa vie son intention louable ? Les faits qui se sont déroulés à proximité de la plage « Lever de l’Aurore », appelée par les annabis « Vedro » vous laissent sidérés. Un homme handicapé âgé de 37 ans et ayant perdu sa jambe après un accident, a été attaquée au moyen d’une grosse pierre par un ivrogne. Evacuée aux urgences chirurgicales du centre hospitalier universitaire Ibn Rochd, Faouzi la victime devait rendre son dernier souffle, malgré les efforts de l’équipe médicale, qui l’avait pris en charge. Le coup avait été asséné à la nuque au moment où la victime s’apprêtait à s’installer dans une voiture pour rentrer à son domicile. Son souci de rendre à la raison un ivrogne âgé de 38 ans lui a été fatal. Proférant des insanités ce dernier avait été abordé par la victime, qui lui avait fait remarquer qu’il fallait respecter les familles et autres passants. Ayant pris la chose du mauvais côté, l’assassin lui avait adressé ce coup de pierre et s’était enfui. Mais les policiers du 7ème arrondissement étaient arrivés à le localiser et à l’appréhender. C’’est grâce aux caméras de surveillance que cette arrestation a été effectuée avec une célérité remarquable. L’assassin a été présenté, ce dimanche, par devant un magistrat instructeur, qui l’a immédiatement placé sous mandat de dépôt pour homicide volontaire avec préméditation et guet-apens. Pour rappel, un autre citoyen, le jeune Mohamed est décédé à la suite d’ ‘une attaque à la sortie de la mosquée à l’Allelik pour les mêmes raisons absurdes. Ce dernier avait également conseillé à deux jeunes de ne pas proférer des grossièretés devant un lieu de culte. Les assassins avaient attendu que leur victime quitte ce lieu du culte à la fin de la prière pour lui fracasser lachement le crâne à l’aide d’une canne. Ahmed Chabi