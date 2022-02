Seraïdi Le reboisement pour réhabiliter les forêts 01 Fév 2022 Annaba 8462 fois Le geste de reboisement est en passe de devenir une tendance positive au sein de la société civile, ce qui donne une lueur d’espoir pour l’avenir de l’environnement dans la wilaya d’Annaba. Engagée dans ce domaine, l’association « Nassamat Annaba » poursuit ses actions au niveau de l’Edough, où des dizaines de citoyens participent à des opérations de reboisement chaque samedi, depuis deux semaines dans les hauteurs de ce massif forestier et les localités de la commune de Seraïdi. Ces campagnes concernent aussi bien les arbres fruitiers que les autres essences et démontrent on ne peut mieux l’intérêt que portent les habitants de Annaba à l’intégrité de l’Edough notamment après les incendies de l’été précédent, qui ont ravagé des milliers d’hectares de forêts. Inaugurée le 22 janvier dernier, la campagne a été chaleureusement accueillie par les associations et les benevoles, qui participent chaque samedi aux opérations de reboisement et qui appellent les citoyens de la wilaya à leur emboiter le pas. A relever que la plantation de 1500 arbres est au programme de la première étape de la campagne. Une fois cet objectif atteint, d’autres quantités seront mises à la disposition de la société civile pour permettre une participation efficace au reboisement dans cette période de l’année. « Les gens qui ont pleuré les forêts, lors des incendies devraient prouver leur sincérité en participation à l’opération de reboisement sur terrain », ont estimé certains participants dans la localité de Bouzizi. Zarrougui Abdelhak