Annoncé sur le départ, Vahid Halilhodzic pourrait finalement rester à la tête de la sélection marocaine. Alors que la tendance d’un départ se dessinait pour le technicien depuis plusieurs jours, une réunion entre le coach et le président de la fédération aurait tout changé. Les discussions entre Fouzi Lekjaa et “Coach Vahid” auraient abouti au maintien en poste de l’entraîneur qui a qualifié les Lions de l’Atlas pour la prochaine Coupe du Monde. Les “bannis” devront revenir Selon plusieurs sources, Halilhodzic aurait accepté de revenir sur ses choix et de réintégrer les joueurs avec qui son entente s’était dégradée. Ainsi, Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui devraient retrouver le chemin de la sélection, s’ils le décident après avoir refusé une convocation en mars dernier. Malgré des contacts entre la fédération marocaine et Andre Villas-Boas, Vahid Halilhodzic devrait donc garder les rênes de la sélection marocaine. Une confirmation est attendue dans les prochaines heures de l’autre côté de la Méditerranée.