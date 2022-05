Pourquoi Zidane a refusé le PSG Zinédine Zidane a décliné la proposition que lui a faite le PSG pour s’installer son banc. La légende française était prête à venir mais… Zinedine Zidane est prêt Zinédine Zidane ne sera pas le futur entraineur du PSG. L’ancien meneur des Bleus était la priorité de Doha pour remplacer Mauricio Pochettino et satisfaire ainsi l’une des exigences soumises par Kylian Mbappé pour continuer au club. Il s’est cependant opposé à cette idée. La volonté de débarquer à la tête des champions de France était bien là, mais il a jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour travailler comme il souhaitait le faire. Zidane reste à la disposition des Bleus D’après Fabrice Hawkins, journaliste de RTL, la raison du refus de Zidane a un nom, en l’occurrence Luis Campos. Ce dernier est en passe d’être nommé comme nouveau directeur sportif du PSG en remplacement de Leonardo. L’ex-entraineur du Real a décliné l’idée de travailler avec l’Espagnol. Il n’a rien contre lui en particulier, c’est juste qu’il voulait avoir les pleins pouvoirs sur le recrutement. Et s’il y a quelqu’un dans la hiérarchie parisienne entre lui et le président, cette perspective n’est tout simplement pas envisageable. A moins d’un improbable revirement de situation, Zidane ne s’installera donc pas sur le banc des champions de France. Il va continuer à profiter de son repos, lui qui est inactif depuis la fin de son aventure avec le Real. Ainsi, il restera aussi à la disponibilité de l’équipe de France, au cas où Didier Deschamps venait à quitter ses fonctions à l’issue de la prochaine Coupe du Monde. Le poste en question semble lui être promis et Noël Le Graët a à maintes fois laissé entendre qu’il voyait d’un bon œil sa candidature.