El Kala: Vol et agression, l'auteur condamné à 4 ans de prison ferme par A. Ouélaa Le tribunal correctionnel d'El Kala a condamné, avant-hier, un dangereux malfaiteur à quatre ans de prison ferme pour vols multiples et agressions. Le mis en cause, âgé de 26 ans, rôdait du côté de la corniche et les espaces touristiques. Ses victimes, en général, sont les jeunes filles et les personnes âgées à qui il subtilisait les téléphones portables, argent et bijoux sous la menace de son arme blanche. L'enquête ouverte à cet effet a permis d'arrêter le suspect. Il a été formellement identifié par ses victimes.