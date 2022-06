Une délégation de jeunes Algériens établis en France invitée aux JM Le mot de Lamamra à la diaspora L'émigration algérienne est riche par son élite, son savoir-faire, ses compétences et ses capacités financières ainsi que par ses réseaux. «Notre diaspora est très attachée à son pays»«Notre diaspora est très attachée à son pays» Entre l'Algérie, mère-patrie, et la communauté nationale établie à l'étranger, l'attache est très forte. Elle échappe à l'usure du temps et aux fluctuations des événements. C'est ce lien solide qu'a souligné Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, dans la soirée de lundi dernier à l'occasion d'un dîner organisé en l'honneur d'une délégation de jeunes de la communauté nationale établie en France. Ces jeunes sont venus assister à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM), à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de l'APN, Brahim Boughali, des membres du gouvernement, des représentants de la société civile, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi et du ministre de la Jeunesse et des Sports. «Cela dénote son attachement à son pays d'origine», a souligné Ramtane Lamamra dans son allocution prononcée à cette occasion. «Cela évoque pour nous les sacrifices incommensurables consentis par nos prédécesseurs parmi les Algériens qui étaient à l'étranger pour le recouvrement de la souveraineté nationale et de la liberté», a ajouté le ministre. L'émigration algérienne est riche par son élite, son savoir-faire, ses compétences et ses capacités financières ainsi que par ses réseaux. L'Algérie ne ménage aucun effort pour attirer cette ressource inépuisable, surtout en ces moments de reconstruction où le pays a besoin de tous ses enfants. Lamamra a réaffirmé «l'engagement du président de la République et de la diplomatie algérienne à accompagner et à soutenir cette dernière étant une partie intégrante de la nation». Un engagement assumé dans les faits par le président Abdelmadjid Tebboune. Faut-il rappeler sa décision de modifier l'appellation du ministère des Affaires étrangères en rajoutant «Communauté nationale à l'étranger» qui n'était pas un changement dans la forme, mais constitue une orientation stratégique dans la mesure où il considère la communauté nationale établie à l'étranger comme une partie intégrante de la mère-patrie. Des faits rappelés par Lamamra dans son allocution car conscient de l'importance de «faire de la communauté, à titre individuel et collectif, des ambassadeurs de l'Algérie, défenseurs de son image et de ses intérêts, eux qui jouissent de tous les droits et devoirs de la citoyenneté». L'Algérie qui se redéploie au plan diplomatique, possède un levier très important à travers cette communauté. Pour peu qu'on crée cette dynamique, cette communauté est capable de développer les réseaux de sympathie à travers le monde, notamment en Afrique, pour en faire des instruments de lobbying au profit de l'Algérie Il suffira de lui réserver la place qui lui sied dans les stratégies de l'édification de l'Algérie nouvelle. C'est ce lien transformateur qu'on doit établir avec notre diaspora. Intervenant lors de la même cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, a souligné que «la présence d'une délégation de jeunes de la communauté lors du lancement de la 19e édition des JM était une occasion de connaître la véritable image de l'Algérie en côtoyant toutes les catégories de la société et en partageant leurs joies». Pour sa part, le recteur de la Mosquée de Paris, le docteur Chems Eddine Hafiz, a souligné les efforts entrepris par le président Abdelmadjid Tebboune et l'intérêt qu'il a toujours porté pour cette communauté, notamment les jeunes en leur offrant l'opportunité de concrétiser leurs projets dans leur pays d'origine. «Le président Tebboune a toujours évoqué la communauté nationale avec fierté», a indiqué le docteur Chems Eddine Hafiz, insistant sur l'importance de la participation de la communauté algérienne établie à l'étranger aux festivités de célébration du 60e anniversaire de l'Indépendance nationale pour rappeler à la mémoire les sacrifices énormes de nos prédécesseurs pour la libération du pays. Brahim TAKHEROUBTBrahim TAKHEROUBT 00:00 | 29-06-2022