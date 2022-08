Accidents de la circulation : 61 décès et 1.831 blessés en une semaine ALGER - Soixante-et-une (61) personnes ont trouvé la mort et 1.831 autres ont été blessées dans 1.422 accidents de la circulation survenus à travers différentes régions durant la dernière semaine, selon un bilan rendu public mercredi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Mostaganem avec 9 morts et 82 blessées dans 63 accidents durant la même période (du 31 juillet au 6 août), précise la même source. Par ailleurs, les unités de la Protection civile ont effectué 2.581 interventions pour l'extinction de 1.875 incendies urbains, industriels et autres, les plus importants ayant été enregistrés dans la wilaya d'Alger où 229 interventions ont été effectuées pour l'extinction de 168 incendies, ajoute le communiqué.