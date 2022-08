Ces touristes commandent 4 boissons et 6 crevettes, le serveur leur facture 430 euros Ces touristes commandent 4 boissons et 6 crevettes, le serveur leur facture 430 euros Si les vacances sont synonyme de détente, certains événements viennent malheureusement parfois déranger cette quiétude. Un touriste a été confronté à une déconvenue pendant son voyage. Il s'est rendu dans un bar en bord de mer pour commander quelques boissons et une petite collation. Un moment pourtant agréable, mais qui s'est transformé en cauchemar quand l'homme a reçu la facture.