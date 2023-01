Onze Mondial Onze Mondial Afficher le profil Algérie : les supporters rendent hommage à Madjer Article de Antoine Chirat • Hier à 21:40 commentaires Récemment sifflé alors qu'il était en tribunes, Rabah Madjer a cette fois été salué par les supporters algériens. Rabah Madjer Rabah Madjer © Icon Sport Récemment sifflé alors qu'il était en tribunes, Rabah Madjer a cette fois été salué par les supporters algériens. Vidéo associée: top Joueurs Algériens (Dailymotion) C'était la grosse polémique de ces derniers jours en Algérie. À l'occasion du CHAN et de la rencontre entre les Fennecs et l'Éthiopie, Rabah Madjer avait été filmé sur les écrans géants du stade, et l'apparition de son visage avait été accompagnée de nombreux sifflets de la part de certains supporters. De quoi faire naître une grande polémique, l'ancien joueur étant très touché par cette réaction. "Un peu de respect pour l’un des grands joueurs de notre histoire, et surtout une bonne personne", avait expliqué Riyad Mahrez sur son compte Instagram. Et aujourd'hui, alors que l'Algérie affronte le Mozambique, un tifo à son effigie a été déployé par les supporters dans les tribunes du stade, avec des chants en son honneur : "Allahou Akbar Rabah Madjer". Un bel hommage qu'appréciera sans aucun doute le principal intéressé qui était apparu ému après les sifflets.