Pour venir au secours du peuple marocain frère Alger détaille son plan d'aide Le peuple algérien a exprimé s

Pour venir au secours du peuple marocain frère Alger détaille son plan d'aide Le peuple algérien a exprimé sa solidarité. Des campagnes de collecte de dons ont été initiées sur les réseaux sociaux. L’Algérie se fait un devoir de mobilisation envers les frères marocainsL’Algérie se fait un devoir de mobilisation envers les frères marocains L'Algérie joint l'acte à la parole. Elle a mis en place un plan d'urgence afin de venir en aide aux victimes du séisme au Maroc. «L'Algérie est prête à dépêcher en urgence, dans le cas où le Maroc accepte cette offre d'aide, une équipe d'intervention de la Protection civile comprenant 80 secouristes spécialisés, suite au puissant séisme qui a frappé le pays», a indiqué, hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. «Dans le cadre de l'aide logistique et matérielle d'urgence que notre pays est disposé à apporter au peuple marocain frère, pour faire face aux conséquences du puissant séisme, l'Algérie offre le déploiement en urgence -dans le cas où le Royaume du Maroc accepte cette offre d'aide- d'une équipe d'intervention de la Protection civile comprenant 80 secouristes spécialisés», a précisé le porte-parole. Cette équipe d'intervention «est répartie comme suit: une équipe cynophile spécialisée dans la recherche et l'identification des personnes sous les décombres, une équipe de sauvetages et de recherches, une équipe médicale, ainsi qu'une aide humanitaire de premier secours, notamment des tentes, des lits de camp et des couvertures», précise la même source. Par ailleurs, le Croissant-Rouge algérien a également préparé une aide humanitaire pour le Maroc, soulignant ainsi la volonté de l'Algérie d'apporter son soutien fraternel en ces moments difficiles. L'Algérie a été l'un des premiers pays à exprimer ses condoléances aux familles des victimes marocaines, mettant de côté les conflits politiques en ouvrant son espace aérien aux vols de transport d'aide humanitaire et de blessés. La présidence de la République a, également, confirmé sa disposition à fournir des aides humanitaires et à mobiliser tous les moyens matériels et humains nécessaires en solidarité avec le peuple marocain frère, en cas de demande formelle du Royaume du Maroc. Cette réponse rapide et généreuse de l'Algérie envers le Maroc envoie un message fort de fraternité et d'unité qui coule dans le sang des Algériens. D'ailleurs, le peuple algérien, tout comme ses dirigeants, a exprimé sa compassion et son soutien de diverses manières, montrant ainsi que les liens fraternels transcendent les frontières. Sur les réseaux sociaux, l'empathie algérienne s'est manifestée de manière éclatante. Le hashtag «tous avec le Maroc», a rapidement grimpé en tête des tendances sur la Toile algérienne. Les messages de condoléances, de soutien et d'empathie envers les victimes du séisme marocain ont afflué en masse. Les Algériens ont utilisé la Toile pour exprimer leur solidarité sincère avec leurs frères et soeurs marocains. L'Équipe nationale de football, actuellement en regroupement à Constantine, a également tenu à faire entendre sa voix de soutien envers le Maroc en cette période difficile. Les joueurs ont exprimé leur vive solidarité avec le peuple marocain face à ce désastre, montrant ainsi que le sport peut transcender les rivalités pour unir les nations dans l'adversité. En plus des messages et des gestes symboliques, de nombreux Algériens ont décidé de passer à l'action concrète. Des campagnes de collecte de dons et d'aide humanitaire se forment rapidement, prêtes à mobiliser des ressources et à les acheminer vers le Maroc pour aider les victimes du séisme. Cette mobilisation spontanée reflète la générosité et la solidarité profondément ancrées dans la culture algérienne. Hautes autorités et citoyens lambda n'attendent donc que le feu vert du royaume afin d'acheminer les aides aux sinistrés. C'est dans l'adversité que se révèlent les vrais frères... Walid AÏT SAÏDWalid AÏT SAÏD 00:00 | 11-09-2023 Share