Projet De Prévention Des Noyades À Annaba : « Le Nageur Bénévole » Est Lancé ! EDITEUR - 20 MAI 2024 Cliquez p

Projet De Prévention Des Noyades À Annaba : « Le Nageur Bénévole » Est Lancé ! EDITEUR - 20 MAI 2024 L'association « Green Bike », qui œuvre depuis des années pour une vie saine et un environnement propre, vient de concrétiser, en collaboration avec le club de natation « CJTDMA », le projet intitulé : « Le nageur bénévole ». Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne : « Pour un été sans noyés » et celle placée sous le slogan : « Le nageur bénévole ». Cette démarche, qui mérite d'être encouragée et pourquoi pas généralisée dans les autres wilayas côtières du pays, consiste à mettre en place des maîtres-nageurs et des experts en natation. Ces derniers se chargeront chaque fin de semaine de remplir les missions des éléments de la Protection civile durant la saison estivale, c'est-à-dire assurer la protection et l'assistance aux baigneurs. Notons que les plages d'Annaba ont connaissent déjà un grand afflux de jeunes et de familles en quête de fraîcheur, en ces journées caniculaires avant même l'ouverture officielle de la saison estivale. Cela intervient également suite à la tragédie qui a frappé la plage de la promenade des Sablettes, dans la capitale, la semaine écoulée, où cinq enfants ont perdu la vie par noyade. Les membres de l'association « Green Bike » et de « CJTDMA » se mobilisent ainsi en créant cette initiative d'utilité publique. À noter que la première opération inscrite au titre de ces campagnes s'est tenue les vendredi 17 et samedi 18 mai en cours. Des conseils ont été prodigués aux citoyens présents, plus particulièrement aux enfants et aux jeunes, sur les risques dans les plages interdites à la baignade ainsi que dans les plages rocheuses. L'initiative a été saluée par les citoyens, d'autant plus que ce genre d'actions permettra de sauver des vies et d'éviter des drames, notamment en milieu de jeunes. Hanine Boucenna