Forum mondial de l’eau : La position de l’Algérie sur les questions de l’heure Par S.N. Publié le 25 mai 2024 à 17:39 Forum mondial de l’eau : La position de l’Algérie sur les questions de l’heure Tombée de rideau sur le Forum mondial de l’eau qu’a abrité la ville balnéaire Bali (Indonésie) durant cinq jours. La question de l’eau, vitale pour toute la planète, a été discutée par les responsables politiques ayant pris part à ce 10e Forum. L’Algérie qui a été représentée par son ministre de l’Hydraulique a exposé sa position par rapport au dossier de l’eau. Le droit de l’accès à l’eau, le principe de souveraineté des Etats sur leurs eaux souterraines, la question climatique, ont été mis en avant par la partie algérienne qui a également exposé sa stratégie pour faire face au stress hydrique. Lors de ce rassemblement placé sous le thème « L’eau pour une prospérité partagée », l’Algérie qui a pris part à ce rendez-vous où ont été discutés les sujets liés à la gestion de l’eau et trouver des solutions durables aux nombreux défis, a réaffirmé sa position par rapport au dossier de l’eau, en premier lieu, assuré à tous ses citoyens l’accès à cette ressource. Lors de ses interventions au Forum, le ministre de l’Hydraulique, Tahar Derbal, à la tête d’une importante délégation, a précisé qu’avec « l’avènement du réchauffement climatique, la question de l’eau est de plus en plus posée sur la scène internationale ». Une situation à laquelle l’Algérie a su répondre en s’orientant notamment vers les ressources en eau non conventionnelles. Il a cité le dessalement d’eau de mer, un domaine dans lequel l’Algérie connait une nouvelle dynamique, en déployant des moyens colossaux dans le but de faire face au stress hydrique. Sur la question des eaux souterraines transfrontalières lors de sa rencontre avec Loïc Fauchan, le président du Conseil mondial de l’eau, organisateur du forum, M. Derbal a insisté sur l’attachement de l’Algérie au principe de souveraineté des Etats sur leurs eaux souterraines. Il a dans ce sens rappelé les efforts fournis par l’Algérie dans le cadre de la signature de l’accord tripartite avec la Tunisie et la Libye pour la gestion des eaux souterraines partagées entre ces trois pays. Au volet climatique, le ministre a mis l’accent, lors de ses interventions et les entretiens qu’il a eus avec ses homologues et les délégations participantes, sur la préservation de l’environnement et des écosystèmes dans tout projet lié à l’eau. Il a soulevé le cas de la région de la Saoura, située dans le sud-ouest du pays, laquelle subit un assèchement dû principalement à une surexploitation de l’eau engendrée par les projets entrepris à la frontière par un pays voisin.