Projet D’institut De Formation Paramédicale : Un Tournant Majeur Dans Le Secteur De La Santé EDITEUR - 18 MAI 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La wilaya de Souk-Ahras a bénéficié récemment d’un projet de réalisation d’un institut de formation paramédicale. L’enveloppe financière allouée à cette opération, dont les travaux ont déjà été entamés, est estimée à cent milliards. L’établissement sera doté d’un bloc pédagogique, d’un bloc administratif, d’un pensionnat, d’une unité de soins, d’un espace sportif et d’une bibliothèque, entre autres. Une fois concrétisé, ce projet permettra aux futurs bacheliers intéressés par cette filière de s’inscrire « at home », contrairement à leurs aînés qui devaient poursuivre leurs études dans d’autres wilayas, avec ce que cela suppose de sacrifices et de frais supplémentaires. En attendant de s’élargir suivant les besoins de la wilaya, le cursus se limitera, dans une première étape, à trois formations : laborantin de la santé publique, manipulateur en électro-cardiologie et masseur-kinésithérapeute. En somme, là où le manque noté se fait le plus sentir. Sachant le gros déficit enregistré par la wilaya dans ce domaine particulièrement, les milieux médicaux ainsi que les citoyens se disent très contents de ce précieux acquis, estimant que celui-ci va certainement apporter un plus en matière de prise en charge paramédicale. Il existe, certes, depuis un certain nombre d’années une école paramédicale mais celle-ci ne formait que des aides-soignants et cela était loin de satisfaire aux exigences soulignées. Il était donc grand temps d’inscrire un projet aussi important à même de satisfaire les besoins de la wilaya en personnel soignant. Hamid Fraga