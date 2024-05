Des Pays Européens S’apprêtent À Annoncer La Reconnaissance De L’Etat Palestinien EDITEUR - 22 MAI 2024 Clique

Des Pays Européens S’apprêtent À Annoncer La Reconnaissance De L’Etat Palestinien EDITEUR - 22 MAI 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) En pleine agression meurtrière sioniste dans la bande de Ghaza, des pays européens s’apprêtent à annoncer, ce mercredi, une initiative visant à reconnaître un Etat de Palestine. En effet, l’Irlande va annoncer ce mercredi sa décision de reconnaître un Etat palestinien, ont affirmé dans la nuit des médias irlandais, précisant qu’une conférence de presse sera animée sur le sujet avec le Premier ministre Simon Harris. Aussi, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez doit prendre la parole devant le Congrès des députés. Or M. Sanchez avait déjà indiqué la semaine dernière qu’il annoncerait ce mercredi la date de la reconnaissance par Madrid d’un Etat palestinien. Sanchez avait publié en mars dernier avec les chefs des gouvernements de l’Irlande, de la Slovénie et de Malte un communiqué commun dans lesquels ces pays faisaient part de leur volonté de reconnaître un tel Etat. Selon le ministère de la Santé palestinien, 35 647 personnes, pour la plupart des enfants et des femmes, ont été tués par l’armée sioniste.