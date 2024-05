Diaspora algérienne : Tebboune prend de nouvelles mesures Politique Par: Ali Idir 22 Mai 2024 à 21:00 faceboo

Diaspora algérienne : Tebboune prend de nouvelles mesures Politique Par: Ali Idir 22 Mai 2024 à 21:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo L’Algérie veut améliorer l’accueil de sa diaspora durant la saison estivale 2024. Alors que l’été approche, les Algériens de l’étranger sont confrontés à une multitude de problèmes liés notamment à la cherté et à la rareté des billets d’avion d’Air Algérie et de bateaux d’Algérie Ferries. Une fois en Algérie, les membres de la diaspora sont confrontés aux retards du tourisme local ainsi qu’aux prix élevés des prestations dans les hôtels. Pour mieux accueillir les Algériens de l’étranger qui viennent chaque année par millions pour passer les vacances dans le pays de leurs origines, le président Abdelmadjid Tebboune a pris de nouvelles mesures en leur faveur ainsi que les préparatifs d’une façon générale de la saison estivale 2024, ce mercredi, lors de la réunion du Conseil des ministres. De nouvelles mesures pour mieux accueillir la diaspora algérienne PUBLICITÉ Le président Tebboune a ordonné au gouvernement de créer un comité national pour faciliter l’investissement dans de nouvelles structures touristiques, en particulier dans les zones côtières qui connaissent une pénurie de ces infrastructures alors qu’elles disposent de conditions touristiques naturelles, selon le communiqué du Conseil des ministres. Le président Tebboune a ordonné une « révision des prix, pour les rendre accessibles aux familles algériennes, afin de renforcer et d’encourager le tourisme intérieur. » Le président de la République a aussi ordonné « l’application stricte de la loi contre toute forme de spéculation saisonnière sur les plages et le plein respect du principe de son libre accès sur toutes les côtes algériennes. » Ces mesures surviennent après celles prises début mai par le président Tebboune pour faciliter les voyages en Algérie pour les binationaux algériens. Ces derniers sont autorisés à entrer sur le territoire national avec une carte d’identité, même expirée, ou un passeport algérien, même périmé, à condition qu’ils soient détenteurs d’un passeport étranger en cours de validité. Cette mesure est valable jusqu’à fin octobre 2024.