"El Moudjahid"PUBLIE LE : 29-01-2020 "Le nouveau wali d’Annaba installé : M. Kamel Beldjoud insiste sur la relance des projets:Le nouveau wali d’Annaba, Djamel Eddine Brimi, a été installé, hier, dans ses fonctions par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, en présence des autorités locales civiles et militaires.Le nouveau wali d’Annaba, Djamel Eddine Brimi, a été installé, hier, dans ses fonctions par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, en présence des autorités locales civiles et militaires. Lors de la cérémonie d’installation du nouveau wali qui succède à Toufik Mezhoud, nommé à la tête de la wilaya de Batna, le ministre a indiqué que ce changement entre dans le cadre des mutations que connaît le pays dans tous les domaines, déclarant que «nous nous dirigeons vers une nouvelle Algérie où régneront l’équité, la justice, la sécurité et le développement». Cela nécessite les efforts de tous les responsables à tous les niveaux, tout comme les citoyens qui sont concernés en premier lieu par ces objectifs, a souligné M. Kamel Beldjoud, indiquant, par ailleurs, que le nouveau wali est un commis de l’État qui a consacré sa vie aux collectivités locales, où il a occupé différents postes, dont celui de secrétaire général de la wilaya d’Alger et de wali d’Oum El -Bouaghi. Le ministre a appelé dans ce contexte les responsables locaux à prêter main-forte au nouveau wali, pour relever les multiples défis du développement. Il a rappelé, dans ce sillage, que des milliers de projets de développement qui ont bénéficié d’un financement attendent jusqu’à présent leur mise en œuvre à l’échelle du pays, insistant sur la nécessité du suivi de la réalisation de ces projets et sur la prise en charge des préoccupations des populations, d’où l’importance qu’il convient d’accorder aux sorties sur le terrain. Cette nouvelle vision du développement exige un accompagnement de tous les responsables, a souligné M. Beldjoud, appelant les responsables à consommer les crédits alloués, depuis des années, aux programmes de développement. De son côté, le nouveau wali s’est engagé à travailler avec les assemblées et l’instance exécutives, pour prendre en charge les préoccupations du développement, en comptant sur la contribution de tous, y compris celle de la population. Le wali sortant, désigné à la tête de la wilaya de Batna, a estimé, quant à lui, que son passage à Annaba a permis de relever de multiples défis". B. Guetmi