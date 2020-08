Destinées aux orphelins Campagne de collecte de fournitures scolaires: Destinées aux orphelins Campagne de collecte de fournitures scolaires 16 Aoû 2020 Annaba Plusieurs familles démunies ou pauvres pensent d’ores et déjà sur les moyens qui leur permettront d’aborder la rentrée scolaire dans de meilleures conditions, d’autant plus qu’elle coïncide cette année avec la pandémie de covid -19. Fort heureusement, des associations de la société civile et des individus soucieux des personnes vivant dans la pauvreté ou dans des conditions difficiles, croient encore au mot « humanité » et veillent à partager leur solidarité tout en essayant d’améliorer leur situation et permettre à leurs enfants de rejoindre les écoles dans les meilleures conditions possibles. C’est le cas de kafil yatim de la wilaya d’Annaba qui vient de lancer un appel à contribution pour la collecte de fournitures scolaires au profit des enfants orphelins. Cette initiative permettra d’alléger les frais de scolarisation à cette frange de la société et atténuera les répercussions socioéconomiques engendrées par les mesures de confinement instaurées depuis plusieurs mois dans le pays pour endiguer la propagation du nouveau Coronavirus. Elle consiste à collecter le maximum de cartables et de fournitures scolaires afin de les remettre avant le jour J au profit des élèves orphelins des trois paliers. Cette opération humanitaire qui a débuté hier et qui vient s’ajouter aux nombreuses autres actions inscrites à l’actif de l’association depuis sa création, a pour objectif de venir en aide aux enfants orphelins en leur offrant des fournitures scolaires, pour que ces derniers ne ressentent aucun manque et avoir une scolarité ordinaire. De ce fait, l’association fait appel à toutes les âmes charitables et les bienfaiteurs afin de contribuer à cette action sociétale et caritative. Pour participer, il suffit juste de contacter l’association via sa page Facebook ou via ces l’un de ses deux numéros de téléphone suivants : 05.54.14.15.32 ou 06.59.86.21.13. Hanine Boucenna