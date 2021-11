Rixe mortelle entre deux amis à Skikda : Le jeune poignardé est décédé Par : Aimen Saheb Ala suite d’une dispute qui s’est déroulée entre deux amis dimanche soir, un jeune homme a été poignardé à mort, il est décédé hier matin. Pour tentative de meurtre sur son ami, un jeune d’une vingtaine d’année a été arrêté durant le soir de dimanche dernier et la victime, âgée de 26 ans, est décédée laissant derrière lui son père handicapé. La bagarre entre les deux jeunes a bouleversé la cité 20 août 1955 au centre-ville de Skikda, elle a eu lieu à côté du stade, la victime a été grièvement blessée, l’auteur qui a planté un couteau dans le corps de son ami a essayé de fuir, laissant la victime dans une flaque de sang, heureusement que des jeunes l’ont arrêté puis ils l’ont livré à la BRI. Ce crime a énormément ému la population, notamment ceux qui étaient présents au moment du crime. La victime a été transportée à l’hôpital Abderrezak Bouhara au Cicel, où malheureusement, il a succombé à ses blessures à 5h du matin du lundi. Une image très émouvante qui a marqué ce drame, une femme enlève son voile pour aider la victime qui perd son sang, une séquence très touchante, où les citoyens ont été tous choqué par le déroulement de cette altercation. Pour le moment, les causes de cette bagarre demeurent inconnues, nous savons seulement que la victime est issue d’une famille très pauvre, avec un père handicapé et aveugle, le jeune tué était leur unique source de vie. Selon le voisin de la victime, enseignant à l’université de Skikda, Toufik Kadous : « Le problème date depuis une longue durée, ce que je sais c’est que l’ex-copine de l’auteur de ce crime est actuellement la fiancée du frère de la jeune victime, le suspect a menacé le jeune tué plusieurs fois pour rompre la relation entre son ex et le frère du jeune tué, la victime a refusé sa proposition, son ami a décidé de le tuer impitoyablement. Je suis le voisin de la famille de la victime à la cité Zeramna, ils mènent une vie très dure, un père handicapé et aveugle, une mère malade mentalement, les deux frères sortent de temps en temps avec leur père. Le frère de la victime qui ne dépasse pas les 21 ans est chômeur et n’a aucun revenu à part le salaire de son frère tué. Jusqu’à cet instant, je n’arrive pas à accepter la mort de mon voisin. Imaginez, il a été tué devant une foule de 200 personnes ou plus, vous connaissez bien la cité 20 août, elle est tout le temps pleine de personnes qui font leurs courses, pourquoi aucun d’eux n’est intervenu pour mettre fin à cette bagarre ? Je n’arrive pas à croire aussi que mon voisin a été tué pour une affaire qui ne le concerne ni de près, ni de loin. En bref, je suis très inquiet pour cette famille, comment elle pourrait survivre avec ce malheur ? » D’ailleurs, nous avons contacté l’officier chargé de la communication de la Sûreté nationale pour en savoir plus sur ce crime, il nous a dit que l’enquête est en cours, « nous allons diffuser un communiqué afin d’informer les citoyens de tous les détails de ce crime » nous a-t-on indiqué.